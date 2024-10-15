Эксперт Сафонов назвал три категории россиян, которым повысят пенсии с 1 ноября

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Пенсии россиян, достигших 80 лет, а также работников угольной промышленности и членов летных экипажей вырастут с 1 ноября 2024 года. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в октябре, с 1 ноября начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Пока ее размер составляет 8 134,88 рубля, но со следующего месяца она вырастет вдвое.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ После увеличения фиксированная часть пенсии у достигших 80 лет составит 16 269,76 копеек. Помимо этой суммы, гражданин получает еще и страховую часть, размер которой у каждого индивидуален. Она останется прежней.

Кроме того, с начала ноября вырастут выплаты у членов летных экипажей и работников угольной отрасли.

"По закону в этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября – происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников. Размер очень разный, в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя", – пояснил профессор.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что страховая пенсия у пожилых россиян вырастет на 7,3% с 1 января 2025 года. По словам парламентария, повышение затронет как неработающих, так и трудящихся граждан.