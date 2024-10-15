Депутат ГД Бессараб: с 1 января страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3%

15 октября, 09:30Экономика
Фото: depositphotos/zaktatyana
Страховые пенсии в России будут увеличены на 7,3% с 1 января 2025 года, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Мы позволяем себе на уровне роста бюджета рост социальных гарантий и льгот", – отметила парламентарий.
При этом размер пенсий увеличится для всех россиян, которые получают ее, – как трудоустроенных, так и неработающих.
Ранее депутат обращала внимание, что в 2025 году пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений.
О предстоящем росте выплат заявлял и министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы впервые с 2015 года. Это будет сделано в рамках соответствующего закона, подписанного Владимиром Путиным еще летом.
Индексация социальных пенсий в РФ в 2025 году может составить почти 15%