Депутат ГД Бессараб: с 1 января страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3%

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Страховые пенсии в России будут увеличены на 7,3% с 1 января 2025 года, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Мы позволяем себе на уровне роста бюджета рост социальных гарантий и льгот", – отметила парламентарий.

При этом размер пенсий увеличится для всех россиян, которые получают ее, – как трудоустроенных, так и неработающих.

Ранее депутат обращала внимание, что в 2025 году пенсионеры получат проиндексированную пенсию автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений.

О предстоящем росте выплат заявлял и министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы впервые с 2015 года. Это будет сделано в рамках соответствующего закона, подписанного Владимиром Путиным еще летом.