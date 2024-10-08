Депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий россиянам в 2025 году

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Российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию в 2025 году автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости вырастет в РФ до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. По сравнению с 2024-м выплаты увеличатся на 7,5%: рост объясняется тем, что с 1 января следующего года пенсии вырастут на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции. Еще одной причиной стало возобновление индексации выплат работающим пожилым.

Парламентарий пояснила, что изначально планировалось повысить пенсии на 4,5%, однако из-за роста инфляции процент был скорректирован.

"Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,75%. Это тоже существенное увеличение, которое связано с ростом прожиточного минимума пенсионеров и стремлением обеспечить их защиту от роста цен на товары и услуги", – указала Бессараб.

Пожилым не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, чтобы получить проиндексированную пенсию. Ее размер увеличится автоматически.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Индексация пенсии производится без каких-либо заявлений. Сегодня мы производим такие изменения в проактивном, беззаявительном порядке.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением выплатить пожилым россиянам 13-ю пенсию в декабре. Он отметил, что в 2024 году доходы по обязательному пенсионному страхованию могут зафиксироваться на отметке 10,537 триллиона рублей и таким образом вырастут на 11,4%.