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25 сентября, 14:33

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Депутат Бессараб: за повышением МРОТ в 2025 году может потянуться рост зарплат

В Госдуме рассказали, кого коснется повышение МРОТ в 2025 году

Фото: depositphotos/Tiko0305

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется каждого работающего россиянина. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет на 16,5%, до 22 440 рублей. По его словам, эта мера позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.

Непосредственно повышение МРОТ коснется тех, кто получает за свой труд оплату на минимальном уровне. Однако опосредованно это может затронуть каждого трудоустроенного россиянина.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Она объяснила это тем, что параллельно с повышением МРОТ для самых низкооплачиваемых сотрудников работодатели могут и увеличивать зарплаты другим специалистам.

Бессараб также отметила, что в дальнейшем МРОТ продолжит расти: по поручению Владимира Путина к 2030 году этот показатель достигнет 35 тысяч рублей.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому средняя номинальная зарплата россиян к 2027 году вырастет до 119 296 рублей. В то же время темпы ее увеличения замедлятся из-за инфляции: если в 2024-м ожидается повышение на 9,2%, то в 2027-м – 4,1%.

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