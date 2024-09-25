Депутат Бессараб: за повышением МРОТ в 2025 году может потянуться рост зарплат

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется каждого работающего россиянина. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет на 16,5%, до 22 440 рублей. По его словам, эта мера позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Непосредственно повышение МРОТ коснется тех, кто получает за свой труд оплату на минимальном уровне. Однако опосредованно это может затронуть каждого трудоустроенного россиянина.

Она объяснила это тем, что параллельно с повышением МРОТ для самых низкооплачиваемых сотрудников работодатели могут и увеличивать зарплаты другим специалистам.

Бессараб также отметила, что в дальнейшем МРОТ продолжит расти: по поручению Владимира Путина к 2030 году этот показатель достигнет 35 тысяч рублей.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому средняя номинальная зарплата россиян к 2027 году вырастет до 119 296 рублей. В то же время темпы ее увеличения замедлятся из-за инфляции: если в 2024-м ожидается повышение на 9,2%, то в 2027-м – 4,1%.

