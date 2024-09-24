Мишустин: МРОТ составит 22 440 рублей с начала 2025 года

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей с начала 2025 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Таким образом, к тому моменту он будет увеличен более чем на 16,5%. Это поможет повысить заработные платы около 4 миллионов работников, отметил премьер-министр.

Вместе с тем Мишустин заявил о необходимости обеспечить опережающий рост МРОТ. По его словам, к 2030 году он должен составить 35 тысяч рублей.

В настоящий период минимальная сумма, которую россияне должны получать за свою работу, составляет 19 242 рубля.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда сразу до 30 тысяч рублей уже с 2025 года. Парламентарии подчеркнули, что этот вопрос является насущным для многих россиян, поскольку увеличение МРОТ повлияет не только на их достаток, но и на качество жизни.

Однако, по мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, реализация этой инициативы может привести к существенному росту цен. Увеличение МРОТ не просто повысит заработную плату категории граждан, которая получала такую сумму за свою работу, но станет базовой ставкой, на основании которой будет построена вся система оплаты труда, пояснил он.