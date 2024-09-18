МЭР РФ прогнозирует увеличение зарплаты россиян на 35% за четыре года

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Минэкономразвития РФ ожидает увеличение заработной платы россиян на 35% в течение четырех лет. К 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 119 296 рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития министерства.

Министерство скорректировало свой прогноз на весну и увеличило ожидаемый размер среднемесячной номинальной заработной платы.

В 2027 году прогнозируемая заработная плата составит 119 296 рублей вместо ожидаемых 103 403 рублей. В 2024 году номинальная заработная плата увеличится на 17,9% по сравнению с 2023 годом и достигнет 88 285 рублей, в 2025 году – 99 952 рублей (+13,2%), а в 2026 году – 110 169 рублей (+10,2%).

Однако темпы роста реальной заработной платы с учетом инфляции будут снижаться. Так, в текущем году ожидается рост на 9,2%, в 2025-м – на 7%, в 2026-м – на 5,7%, а в 2027-м – всего на 4,1%.

Согласно базовому сценарию ведомства, производительность труда в России увеличится на 3,3% в 2024 году, затем – на 2,3% ежегодно в течение следующих двух лет и на 2,8% – в 2027-м.

Представитель министерства заявил, что в перспективе на рост заработной платы повлияют низкий уровень безработицы и конкуренция работодателей за квалифицированных сотрудников, а также ожидаемый рост производительности труда, который, по мнению экспертов, превысит исторические показатели.

Между тем эксперты исследовательского центра отметили, что необходимая россиянам сумма для счастья выросла за год на 25% и составила 250 тысяч рублей. С марта текущего года сумма увеличилась на 16%. Опрос показал, что мужчинам для счастья нужно на 40 тысяч рублей больше, чем женщинам. В Москве необходимая сумма для счастья оказалась самой высокой – 276 тысяч рублей, однако жители Кирова запросили 190 тысяч рублей.