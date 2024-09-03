Эксперты рассказали, что зарплаты в сфере домашнего персонала выросли на 55%

Фото: depositphotos/Tiko0305

Наибольший рост зарплат по сравнению с летом прошлого года зафиксирован в сфере домашнего персонала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа".

Сейчас при полной занятости соискатели в этой сфере в среднем получают около 76 531 рубля в месяц. К сфере домашнего персонала относятся няни, сиделки, репетиторы, личные повара и водители, уточнили в сервисе.

Кроме того, в топ-5 сфер деятельности с самым большим приростом зарплат для новых сотрудников попали:

организация мероприятий – 60 481 рубль в месяц (+44);

строительство – 98 570 рублей в месяц (+44%);

курьерская доставка – 123 902 рубля в месяц (+41%);

тяжелое машиностроение – 103 617 рублей в месяц (+41%).

Ранее сообщалось, что рост реальных заплат в России в июне этого года составил 6,2% в годовом выражении. По данным Росстата, рост к маю составил 2,5%. Среднемесячная зарплата сотрудников организаций составила свыше 89 тысяч рублей, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.