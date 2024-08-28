МЭР РФ предложило усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

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В России планируют усилить контроль за серой заработной платой и самозанятыми. Предложение расширить перечень оснований для выездных проверок поступило от российского Минэкономразвития, передает РБК со ссылкой на письмо директора департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования министерства Александра Вдовина на имя замруководителя аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова.

Последний подтвердил изданию, что сейчас вопрос находится на рассмотрении рабочей группы. Ожидается, что поступившие предложения будут рассмотрены в рамках работы подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций органов исполнительной власти.

Как при этом подчеркнули в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, индикаторы риска являются "важнейшим" инструментом риск-ориентированного подхода. Сам индикатор не является нарушением, но указывает на высокую вероятность нарушения, пояснили там.

В свою очередь, в Минэкономразвития отметили, что подобный подход смещает вектор контроля с наказаний на профилактику нарушений. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, сказали в министерстве, добавив, что эффективность таких надзорных мероприятий составляет около 90%.

Как отмечается в предложениях, перечень индикаторов может быть дополнен пунктами:

начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, притом что их доля составляет 50% штата и выше;

неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (численность работников от 15 человек);

взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом более 35 тысяч рублей и продолжительностью работы более трех месяцев. Также предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;

снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.

Разработчиком указанных индикаторов риска является Минтруд, сообщили в Минэкономразвития.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что в последние годы количество критериев риска сокращалось.

"Сейчас мы видим другую картину, связанную с проблемой уклонения от уплаты налогов, в частности посредством зарплат "в конвертах", а также фатальным увеличением количества самозанятых, от которого страдает как федеральный бюджет, так и бюджеты внебюджетных фондов", – сказал эксперт.

По его словам, озвученные меры являются попыткой ввести в перечень контроля службы занятости случаи, когда работодатель пытается переквалифицировать трудовые отношения в самозанятость и использовать незаконные схемы налоговой оптимизации.

Финансист Анастасия Моргунова ранее предупредила россиян об изменениях в расчете зарплат в 2025 году. По словам специалиста, индексация МРОТ осуществляется ежегодно, в настоящий момент он равен 19 242 рублям. Подразумевается, что в следующем году показатель достигнет 22 440 рублей.

Также было проведено исследование, итоги которого показали, что 48% жителей России считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей. При этом 19% опрошенных хотели бы получать более 500 тысяч рублей, а 18% – менее 100 тысяч.

