Экономист Ракша объяснил внимание Минэкономики к самозанятым увеличением их числа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России количество самозанятых за последние два года превысило 10 миллионов человек. Это требует дополнительного контроля со стороны государства, заявил в беседе с радио КП экономист Денис Ракша.

Экономист прокомментировал планы Минэкономики усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми гражданами, введя дополнительные индикаторы риска. По словам экономиста, это является частью большой административной реформы, которая позволит более эффективно регулировать трудовую сферу страны.

"Внутри этой реформы есть такое направление, именуемое риск-ориентированным подходом. Оно предполагает, что раньше проверки бизнеса назначались планово, но теперь они от этого отказались и сказали: "Мы теперь будем проверять компании только в том случае, если увидим, что они превышают какие-то показатели риска", – пояснил Ракша.

Эксперт объясняет такое внимание к самозанятым увеличением их числа. При этом изначальный замысел введения самозанятости состоял в том, чтобы вывести из теневого сектора экономики как можно больше людей, напомнил Ракша.

"А получилось так, что в какой-то мере легализовали уход от налогов. Те, кто работал в серую, стали самозанятыми. Компании, хоть их и предупреждали, что такие методы налоговой оптимизации недопустимы, начали нанимать этих самозанятых вместо обычных работников", – сказал экономист.

При этом, по его словам, инициатива Минэкономики предполагает контроль не за самозанятыми, а за их работодателями, которые нарушают налоговое законодательство.

Ранее от российского Минэкономразвития поступило предложение усилить контроль за серой заработной платой и самозанятыми. Планируется расширить перечень оснований для выездных проверок.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что данные меры являются попыткой ввести в перечень контроля службы занятости случаи, когда работодатель пытается переквалифицировать трудовые отношения в самозанятость и использовать незаконные схемы налоговой оптимизации.