Реальные зарплаты в РФ в июне увеличились на 6,2%

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Рост реальных зарплат россиян в июне 2024 года составил 6,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом рост реальных зарплат к маю 2024 года составил 2,5%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила более 89 тысяч рублей, увеличившись более чем на 15% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

Между тем за первое полугодие ВВП России увеличился на 4,6%. Также на 4,4% вырос объем промышленного производства, а доходы страны за этот же срок достигли 20 триллионов рублей. Последний показатель стал на 36% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

