Набиуллина заявила, что рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда

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Рост зарплат должен соответствовать повышению производительности труда. Таким образом он не приведет к разгону инфляции, сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В той мере, в которой рост производительности труда продолжится, а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать", – сказала она.

Однако спрос на "рабочие руки" в стране останется высоким, обратила внимание глава регулятора.

При этом в октябре 2024 года повышение зарплаты получат около двух миллионов бюджетников. На индексацию планируется направить 359 миллиардов рублей.

Согласно распоряжению правительства РФ, оплату труда повысят на 5,1% тем сотрудникам, работодателем которых является государство, а организация финансируется из федерального бюджета. Также проиндексируют зарплату сотрудникам, которые не считаются госслужащими (к примеру, водителям), и гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Таким образом, повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году.

