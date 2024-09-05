Путин заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении

Фото: 123RF/natashabelay22

Рынок труда в России находится в уникальном положении, безработица – около 2%. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", – объяснил российский президент.

По словам Путина, для решения этого вопроса нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей. Вторым направлением работы он назвал повышение производительности труда, чтобы меньшим числом работников можно было добиваться больших результатов.

"Надо, конечно, готовить кадры. Это важнейшая задача государства. Именно поэтому появляется и новый национальный проект, который так и называется – "Кадры", – отметил лидер РФ.

Также нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его, уточнил Путин.

Российская экономика занимает уже четвертое место в мировом рейтинге, а отрыв Китая, занимающего первое место, от находящихся на второй позиции США увеличивается из года в год. При этом американская экономика является мощной, но объем китайской больше по паритету покупательской способности. С этим и связано использование юаня в международных расчетах.