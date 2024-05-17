17 мая, 12:15Экономика
Путин заявил, что безработицы в России почти нет
Фото: kremlin.ru
Безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, и можно сказать, что ее почти нет в стране, сообщил Владимир Путин. Глава государства сказал об этом в рамках встречи со студентами Харбинского политехнического университета в Китае.
"Рынок труда, он не заполнен в полном объеме. Тем более могу сказать это о высококлассных специалистах, они нужны России", – подчеркнул он.
Президент также обратил внимание, что российские организации ищут кадры за рубежом, специалисты из Европы и Северной Америки приезжают в РФ, несмотря на антироссийские санкции. По словам Путина, здесь они могут получать больше, чем в своих странах.
Важно, чтобы работодатель оценивал перспективы развития сотрудника, резюмировал российский лидер.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что безработица среди молодежи от 15 до 29 лет в России за последние три года снизилась почти на треть. По словам министра, в 2020 году показатель находился на уровне 10,7%. При этом результаты 2023 года показали, что он упал до 7%, добавил он.
Безработица в Москве в 2024 году составила около 0,3%