Путин: Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров

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Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и квалификации, его нельзя покрыть за счет мигрантов, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит", – подчеркнул президент.

По словам российского лидера, нужны другие подходы. Он подчеркнул, что правительство России совместно с бизнесом будут развивать все уровни образования, чтобы выпускать большее число специалистов.

Ранее Владимир Путин заявил, что новая пилотная модель оплаты труда бюджетников будет запущена в ряде регионов. В частности, власти всей страны должны перейти на нее уже в 2027 году, добавил лидер страны. По его словам, важно добиться роста доходов квалифицированных и нужных стране специалистов.

