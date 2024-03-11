Минтруд зафиксировал снижение уровня безработицы среди молодежи в РФ с 2020 года

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Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет в России за последние три года снизился почти на треть. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что по итогам 2020 года показатель находился на уровне 10,7%. При этом результаты 2023 года показали, что он упал до 7%.

"То есть снижение практически на треть относительно уровня 2020 года за последние три года", – цитирует Котякова ТАСС.

До этого стало известно, что уровень безработицы в Москве по итогам января 2024 года сохранился на отметке в 0,3%. За прошлый год количество безработных в городе уменьшилось почти на 22%. На 1 января текущего года такой статус имели 22 тысячи москвичей.



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