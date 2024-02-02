Безработица в Москве сохранилась на уровне 0,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На начало этого года уровень безработицы в столице составил 0,3%, что на 0,09 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за прошлый год количество безработных в городе уменьшилось почти на 22%. На 1 января текущего года такой статус имели 22 тысячи москвичей, что составляет 0,3% от трудоспособного населения столицы – минимальный показатель за 15 лет, добавил он.

Ефимов указал, что городская экономика интенсивно развивается и это предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости на 1 января 2024 года зарегистрировано свыше 500 тысяч вакансий в разных отраслях экономики, что почти на 38% превысило объем предложений от работодателей на ту же дату прошлого года, рассказал заммэра и подчеркнул, что на одного безработного в январе текущего года приходилось свыше 20 вакансий.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, в Москве сохраняется положительное сальдо принятых и уволенных сотрудников. Так, за 11 месяцев 2023 года число тех, кто нашел работу, было на 116 тысяч больше, чем тех, кто ее потерял. Наибольшая разница между нанятыми и уволенными зафиксирована в торговле – 30,7 тысячи работников, в обрабатывающих производствах – 26,5 тысячи человек, в научно-технической деятельности – 17,1 тысячи. В сфере образования принято на работу на 14,3 тысячи человек больше, чем уволено, в IT-секторе – на 11,7 тысячи, в сфере финансов и страхования – на 11,6 тысячи специалистов.

В московском департаменте труда и соцзащиты населения отметили, что на данный момент на рынке труда особенно востребованы специалисты промышленного сектора, IT, транспортно-логистической отрасли, оптово-розничной торговли и сферы услуг. Перечисленные отрасли охватывают 88% доступных вакансий.

Уточняется, что наиболее высокая потребность в специалистах замечена в промышленности. Каждая третья вакансия на рынке труда – предложение для квалифицированных рабочих: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ.

Ранее сообщалось, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы. Страна находится на четвертой строчке среди европейских государств. Ситуация в РФ оказалась лучше, чем во Франции, Германии и Швеции.

Согласно исследованиям, число безработных в РФ в 2023 году сократилось до 2,9%.

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