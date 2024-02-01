Москва возглавила рейтинг РЦК по нацпроекту "Производительность труда" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла лидирующую строчку в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по реализации национального проекта "Производительность труда" в 2023 году. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, рейтинг РЦК составляется Федеральным центром компетенций два раза в год. При этом столичный регион впервые принял в нем участие лишь в первом полугодии 2023 года и сразу же попал на первое место.

В результате реализации Москвой нацпроекта "Производительность труда" удалось оказать поддержку 260 компаниям столицы.

"Экономический эффект для одного участника составил в среднем 40 миллионов рублей в год, рост заработной платы – 19%, средний рост производительности труда – 40%", – уточнила Багреева.

Она отметила, что подобный эффект от нацпроекта может говорить о высоком качестве работы экспертов РЦК, а также доказывает эффективность используемых в рамках нацпроекта инструментов бережливого производства, которые позволяют компаниям увеличивать производительность за счет сокращения издержек и высвобождения внутренних ресурсов.

Также Багреева рассказала, что эксперты РЦК смогли обучить методике бережливого производства более 3,1 тысячи сотрудников московских компаний и подготовили 386 сертифицированных инструкторов, которые будут помогать предприятиям использовать полученный на первом этапе опыт и продолжать улучшать культуру непрерывного развития.

При этом она добавила, что рейтинг основывался на изучении 10 критериев, в рамках которых рассматривалось достижение главных показателей нацпроекта, степень квалификации экспертов и организация работы региональных центров компетенций.

Более того, учитывались и результаты сертификации региональных центров, которая осуществляется для оценки соответствия используемой методики стандартам нацпроекта "Производительность труда". Соответствующую процедуру РЦК Москвы успешно прошел в конце 2023 года.

В общей сложности в рейтинге по результатам прошлого года участвовали региональные центры компетенций 53 субъектов РФ.

В столичном регионе нацпроект проводится с начала прошлого года. До конца текущего года в нем примут участие более 441 компании.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к концу 2023 года участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 260 московских компаний. При этом он уточнил, что средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту составил 40%.

В заключение мэр добавил, что сейчас в Москве низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что для развития экономики в подобных условиях необходимо идти на опережение по росту производительности труда.



Новости часа: 260 предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда" – Собянин