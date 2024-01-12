Нацпроект помог московской компании ускорить производство пластиковых окон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный производитель "Домком" смог за шесть месяцев снизить время, которое тратилось на выпуск пластиковых окон из поливинилхлорида (ПВХ), на 50% с помощью поддержки нацпроекта "Производительность труда". Об этом рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

На первом этапе реализации нацпроекта компания решила взять в качестве пилотного потока процесс сборки окон из ПВХ, который необходим для отработки методик улучшений. На долю этого процесса расходуется примерно 10% от общего дохода предприятия.

Специалисты из столичного центра компетенций помогли компании избавиться от основных производственных потерь. Так, им удалось оптимизировать часть по упаковке материалов, что позволило уменьшить время с семи до одной минуты, затрачиваемое на поиск требуемых составляющих.

Также эксперты смогли внедрить адресное хранение, благодаря чему компания сможет правильно управлять запасами на складе и исключить простаивание производства.

В связи с этими изменениями компания смогла вдвое снизить время (с 13,5 до 7 часов), которое необходимо для производства одного окна. Более того, объем выпускаемой продукции возрос на 21% – с 29 до 35 штук в час. Теперь же завод может создавать до семи тысяч изделий в месяц, а не 5,5 тысячи, как было до этого.

Эти изменения компания должна сама в течение 2,5 года распространить на остальные предприятия, благодаря чему за три года производительность труда увеличится на 5% в год. Методам оптимизации производства обучили 16 сотрудников организации, которые теперь будут передавать свой опыт работникам других подразделений.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета России выделят 3,008 триллиона рублей в целях реализации нацпроектов в 2024 году. Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на нацпроекты "Демография" (890,0 миллиарда рублей), "Безопасные качественные дороги" (621,4), "Здравоохранение" (283,8), "Образование" (237,2).



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