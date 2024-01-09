Более 3 трлн рублей выделят из бюджета РФ на исполнение нацпроектов в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из федерального бюджета России выделят 3,008 триллиона рублей в целях реализации нацпроектов в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

"Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2024 году предусмотрен на реализацию следующих нацпроектов: "Демография" – 890,0 миллиарда рублей, "Безопасные качественные дороги" – 621,4 миллиарда рублей, "Здравоохранение" – 283,8 миллиарда рублей, "Образование" – 237,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Между тем в России окончательно утвердили нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Он будет представлен в январе, уточнили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В конце декабря 2023-го российское правительство заявило о планах актуализировать нацпроекты для их последующей реализации в 2025–2030 годах. Координаторами работы будут Минфин и Минэкономразвития, поделились в кабмине.

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