Минкультуры РФ работает над продлением нацпроекта "Культура" до 2030 года – Любимова

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Министерство культуры РФ работает над продлением национального проекта "Культура", поскольку видит в нем высочайшую потребность со стороны регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра культуры Ольги Любимовой на правительственном часе в Госдуме.

Она уточнила, что ведомство планирует работать над продлением нацпроекта до 2030 года, в связи с чем рассчитывает на сотрудничество и поддержку парламентариев.

По словам Любимовой, уровень кассового исполнения проекта остается одним из самых высоких.

"Это значит, что, во-первых, нам удалось организовать взаимодействие с регионами. И второе – мы видим, что каждая строчка нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатывается, что называется, до рубля", – подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что министерство культуры России в рамках национального проекта "Культура" закупило более 2,8 миллиона книг для библиотек. Также отмечалось, что с 2019 по конец 2023 года в России будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране.

До этого в Минкультуры сообщили, что прорабатывают меры для борьбы с показом в кинотеатрах фильмов без прокатного удостоверения. Так, в ведомстве ищут механизм взаимодействия с сетями кинотеатров, чтобы избежать прецедентов с отсутствием прокатного удостоверения.

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