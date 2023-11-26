Минкультуры закупило более 2,8 млн книг для российских библиотек

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Министерство культуры России в рамках национального проекта "Культура" закупило более 2,8 миллиона книг для библиотек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра культуры Надежды Преподобной.

Сообщается, что с 2019 по конец 2023 года в России будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. К настоящему моменту уже обновлено 1050 учреждений.

"Министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 миллиона новых книг", – сказала замминистра.

Также с 2019 года в рамках национального проекта в детские школы искусств и училища поставили свыше 50 тысяч музыкальных инструментов. В ведомстве заявили, что к 2024 году по всей стране будет оснащено новыми инструментами и оборудованием более 1800 детских школ искусств и училищ.

Ранее стало известно, что пятый сезон проекта "Сезонное чтение" стартует в библиотеке имени Н.А. Некрасова 1 декабря. В рамках проекта гости читальни смогут взять дневник по единому читательскому билету и оставить в нем рецензии на произведения. Также дневники можно будет сдать библиотекарю для участия в финальном этапе конкурса.