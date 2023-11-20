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20 ноября, 05:20

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"Мой район. Навигатор": началась реставрация 22 скульптур Ленинской библиотеки

"Мой район. Навигатор": началась реставрация 22 скульптур Ленинской библиотеки

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В столице приведут в порядок 22 скульптуры на парапетах Ленинской библиотеки. На данный момент на фигурах, представляющих композицию "Социалистический труд и знание", есть глубокие трещины и сколы, а мелкие декоративные фрагменты в некоторых местах утрачены.

Специалисты уже приступили к работам. Они укрепляют основания монументов, расчищают их и снимают старую краску. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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