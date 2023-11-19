Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" за первый год работы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что экоцентр открыли прошлой осенью, когда создавали одноименный парк. Экспозиция экоцентра знакомит детей и взрослых с экологическими профессиями настоящего и будущего в мультимедийном формате.

Также здесь проходят различные городские экологические мероприятия. По данным градоначальника, за год было проведено свыше 1,2 тысячи экскурсий, настольных игр, мастер-классов.

Отмечается, что школьники могут пройти профильные стажировки, поучаствовать в приключенческих экоквестах. Для студентов полезными будут тематические лекции.

Между тем в Московском зоопарке с 16 ноября работает клуб юных аквариумистов. В программе клуба запланировано девять лекций с творческим практикумом. Так, дети смогут узнать информацию о техническом оснащении замкнутых экосистем, важности химических показателей аквариумной воды и требованиях для рыбок.

Также сообщалось, что в ноябре в столице запланировано более 160 эколого-просветительских мероприятий. Участники мероприятий смогут по-новому взглянуть на природу, познакомиться с биоразнообразием Москвы и узнать, как каждый человек может помочь окружающей среде.

Более 160 мероприятий по экологии проведут в столице в ноябре