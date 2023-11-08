Более 160 эколого-просветительских мероприятий пройдет в Москве в этом месяце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 160 эколого-просветительских мероприятий запланировано в столице в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Участники мероприятий смогут по-новому взглянуть на природу, познакомиться с биоразнообразием Москвы и узнать, как каждый человек может помочь окружающей среде.

В пятницу, 10 ноября, в 12:00 в экоцентре "Цветоводство" пройдет квиз "Экологично". Участникам расскажут о полезных экопривычках и научат оценивать свой экологический след.

В воскресенье, 12 ноября, в 14:00 в экоцентре "Царская пасека" будет проведена экскурсия, посвященная истории учреждения, а также жизни пчел и устройству ульев. Гости смогут также познакомиться с филинами и ушастой совой.

15, 22 и 29 ноября в 15:00 взрослых москвичей приглашают на экскурсию "Лесные ванны" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Участники будут любоваться пейзажами, слушать пение птиц, шум ветра и воды и заниматься дыхательной гимнастикой на свежем воздухе под руководством специалистов Мосприроды.

16 ноября в 14:30 в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" будет проведена встреча "Сохраним окружающую среду вместе". Эксперты расскажут посетителям, какие отходы можно переработать во вторсырье, где оно используется, и каким образом переработка вещей влияет на окружающую среду.

17 ноября в 14:00 москвичей ждут на обзорную экскурсию "Природа ландшафтного заказника "Химкинский". Участники прогулки узнают о флоре и фауне территории, а также основных правилах поведения на природе.

17 ноября в 17:00 в экоцентре "Цветоводство" будет играть джазовый концерт ансамбля "Мелодия".

22 ноября в 13:00 посетителей экоцентра "Лесная сказка" познакомят с обыкновенной белкой в рамках тематической программы "Что-то на беличьем". Гости смогут узнать от специалистов об особенностях, образе жизни, рационе и поведении одного из самых многочисленных обитателей природных территорий столицы.

24 ноября в 14:00 москвичам предлагают посетить экскурсию по Терлецкому лесопарку, где им расскажут о богатстве его растительного и животного мира, а также о редких и краснокнижных видах. Кроме того, посетители смогут узнать историю Владимирского тракта и Терлецких прудов.

На некоторые из мероприятий необходимо заранее зарегистрироваться. Подробности можно получить на сайте.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года эколого-просветительские кружки в Москве посетили более пяти тысяч детей. В 2023–2024 учебном году в столице будут работать более 25 кружков, прямо сейчас горожане могут записать детей в 15 объединений.

"Мой район. Навигатор": больше 750 новых деревьев высадят в столице в 2023 году