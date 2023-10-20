Более 2 тысяч деревьев и кустарников высадили в Капотне в рамках экоакции

Фото: Сергей Шинов

Свыше двух тысяч деревьев и кустарников высадили волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), представители власти и москвичи в районе Капотня. Экологическая акция, ставшая традицией, прошла в девятый раз при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и префектуры ЮВАО, сообщила пресс-служба предприятия.

Участники акции высадили в парке на набережной Москвы-реки в Капотне 220 деревьев. В качестве саженцев москвичи выбрали клены, сосны, березы, ивы и акации. Также во дворах и скверах столичного района посадили свыше двух тысяч кустарников шести видов. Специалисты питомников будут ухаживать за растениями и следить, как они приживаются.

Замредседателя Совфеда Инна Святенко рассказала, что на такие мероприятия выходят жители окрестных домов целыми семьями, а также школьники и волонтеры. Социальные акции показывают, как важно много делать своими руками, чтобы столица стала краше, сказала она.

Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер добавил, что предприятие в этом году отметит свое 85-летие. В честь этого провели такую масштабную высадку деревьев и кустарников. Теперь в Капотне будет еще больше зеленых уголков, общественные пространства станут комфортнее. Московский НПЗ поддерживает акции по озеленению, внедряет природоохранные технологии в производство, сокращает воздействие на атмосферу, рассказал Зубер.

Предприятие в своих проектах по озеленению ориентируется на запросы горожан. Для каждой высадки определяется место и виды растений, чтобы они вписывались в городской ландшафт и создавали зоны отдыха для местных жителей.

С 2011 года при участии Московского НПЗ высажено свыше 6,5 тысячи саженцев. Проект по высадке новых насаждений "Зеленая среда" реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

Ранее Сергей Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки. Это позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Такие работы проведут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

Московский НПЗ увеличит количество новых насаждений в парках на юго-востоке столицы