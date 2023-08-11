Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках программы возрождения регулярного речного судоходства в столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, с 2011 года в акватории нашли и убрали свыше 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло. Как отметил мэр, они были опасны для судоходства и экологии.

Собянин рассказал, что благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды. В результате содержание аммонийного азота в нижнем течении реки уменьшилось на 70%, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города упало в два раза.

Выделение грантов позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Такие работы проведут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

Всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят свыше 25 незаконно отстаивающихся судов. Кроме того, со дна поднимут несколько затопленных объектов. После этого их владельцам направят требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.

В городе уже привели в порядок около 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. Среди них – почти все исторические гранитные набережные в центре. Благодаря этому около 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о процессе благоустройства Воробьевской набережной. По словам градоначальника, работы там планируется завершить уже к осени этого года. Там появятся Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр, беговая и велосипедная дорожки. Саму территорию дополнительно озеленят, в частности высадят там 110 деревьев.



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