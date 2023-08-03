Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Воробьевской набережной планируют завершить к осени 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на набережной и на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.

"Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная. Там будет хорошее благоустройство. Осенью все закончим. Работ очень много. Вы видите, масштаб работы очень большой. Сделать уже на раз, качественно и надолго", – заявил Собянин.

Кроме того, по словам мэра, ведутся работы по созданию Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль улицы Косыгина.

Как объяснил Собянин, это будет пешеходный променад, посвященный выдающимся спортсменам. К проекту приступили только сейчас, поскольку до этого на месте велась стройка, добавил столичный градоначальник.

Отмечается, что общая площадь работ составляет 18,5 гектара, при этом с января этого года удалось выполнить 80% проекта. В строительстве объекта принимают участие около 740 человек и 65 единиц техники.

Согласно проекту, на Воробьевской набережной планируется сделать дорожку с безопасным покрытием для бега. Помимо этого, там обустроят двухстороннюю велороллерную трассу, а также появятся велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов.

После реализации проекта длина пеших маршрутов увеличится примерно на 3 километра. Кроме того, рабочие очистят гранит причалов, а на крыше одного из причальных сооружений обновят смотровую площадку.

Между тем в рамках озеленения при благоустройстве объектов также планируется высадить 110 деревьев и 410 кустарников. Вместе с тем рабочие разобьют около 88 тысяч квадратных метров газонов и около 390 тысяч квадратных метров цветников.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства московских скверов в 2023 году. В частности, в рамках соответствующей программы приведут в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево.

Среди них – сквер на Базовской улице, в котором обновят прогулочные маршруты, а также оборудуют детские и спортивные площадки. В то же время у храма Знамения Иконы Божией Матери планируют высадить деревья и кустарники.

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