Собянин рассказал, как преобразятся поймы рек Шмелевки и Кузнецовки после благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин 17 июля осмотрел ход работ по созданию парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. По словам мэра, благоустройство территорий планируется завершить уже в августе.

"Парк будет большой. <...> Большое количество осветительных приборов, безопасно будет в темное время. <...> К сентябрю должны все сделать", – сказал градоначальник.

Работы по созданию нового парка начались в январе этого года. Его проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей, им предусмотрено создание в том числе девяти детских и 26 спортивных площадок.

Кроме того, на указанной территории организуют 45 пикниковых зон с беседками, оборудуют две площадки для собак и 10 голубятен, а ближе к станции метро "Зябликово" появятся скейт-парк, памп-трек, хоккейная коробка и площадки для командных видов спорта.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы, на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта, появится новое общественное пространство с памятником национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Торжественное открытие объекта запланировано на 19 июля.

