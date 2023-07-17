На юго-западе Москвы появится новое общественное пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта появится новое общественное пространство с памятником национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В данный момент завершается благоустройство территории. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, а пространство около памятника замостили гранитной плиткой.

По словам замглавы столичного департамента капремонта Михаила Никифорова, основная задача состояла в создании нового общественного пространства, которое будет сконцентрировано вокруг монумента и которое бы подчеркивало красоту скульптуры вместе с исторической значимостью Боливара.

Рабочие уже завершили устройство фундамента и установку гранитного постамента. Его высота составила почти четыре метра. Скульптуру высотой около 4,5 метра также уже доставили на место и собрали.

В самом сквере разобьют газон площадью более двух тысяч квадратных метров. Специалисты высадят более 60 кустов метельчатых гортензий вдоль лавочек. При этом растущие в сквере кусты черемухи, березы и различные хвойные насаждения сохранили.

Также рабочие приступают к монтажу уличных торшеров с экономичными светодиодными светильниками.

Торжественное открытие памятника Симону Боливару планируется провести 19 июля, оно будет приурочено к 240-летию со дня его рождения.

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