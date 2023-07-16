Во Дворце пионеров на Воробьевых горах воссоздадут зенитные фонари по архивным чертежам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишинм

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках реставрации пяти его корпусов воссоздадут зенитные фонари по архивным чертежам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Три зенитных фонаря, или световых купола, расположены над зимним садом в первом корпусе. Они необходимы для того, чтобы наполнять пространство естественным светом. Остекление прежних зенитных фонарей было утрачено. Те, что есть сейчас, – результат ремонта 1980-х годов", – рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, у существующих зенитных фонарей искаженная форма и расстекловка, которые не соответствуют подлинному виду. Кроме того, вместо стекла установлен пластик. В рамках работ по сохранению этого объекта культурного наследия зенитные фонари будут полностью заменены.

Мельников подчеркнул, что такие фонари поддерживают изначальную мысль архитекторов по формированию просторного и светлого пространства. Благодаря витражному остеклению фасадов Дворца пионеров, создается ощущение единства с площадью Парадов перед зданием.

Замруководителя департамента уточнил, что купола фонарей обеспечивают дополнительных дневным освещением зимний сад. При реставрации специалисты возродят их прежние размеры и характер расстекловки.

Отмечается, что раньше каждый купол оформили в виде треугольников, вписанных в сферу. Подобная конструкция считается прочной, а также обладает простотой конструктивного решения. Каждый из элементов сетки куполов были созданы из спаренных уголков мелкого профиля.

Кроме того, монтировали купола поочередно от основания к вершине навесным методом без лесов и каких-либо временных стоек. Во время соединения элементов купола болты первоначально полностью не затягивались, что обеспечило некоторую подвижность конструкции до замыкания сетки купола в верхнем центральном узле. Также купола остеклялись из пакетов органического стекла.

Зенитные фонари эксперты воссоздадут по первоначальному облику так же, как и остальные элементы здания: фасады, витражи, террасы и галереи.

Завершение всех работ по Дворца пионеров назначено на сентябрь этого года.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и проконтролировал комплексное благоустройство прилегающей к нему территории.

По его словам, будут сохранены и отреставрированы корпуса 1, 2, 3, 6 и 7, а также театральный блок, планетарий, обсерватория, большой концертный, выставочный и большой гостиный залы.

Градоначальник уточнил, что эксперты восстановят оригинальное архитектурно-художественное оформление реставрируемых помещений и приспособят их под современное использование. Сейчас выполнено 75% работ.

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре