Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и проконтролировал комплексное благоустройство прилегающей к нему территории.

"Работы очень много. <…> Тем более мы быстро это делаем, очень быстро, и уже будут новые технические возможности, новая эстетика, новый вид. Но инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы тогда бы уже закрыли по аварийке, то есть это уже вынужденная отчасти мера. Мы долго не приступали", – сообщил он.

По словам градоначальника, было трудно надолго закрыть корпуса, чтобы в них провели работы. Это связано с востребованностью Дворца пионеров у жителей Москвы. Поэтому работникам поручили за несколько месяцев не только отремонтировать, но еще и отреставрировать здания. Дети вернутся в обновленный дворец к началу учебного года, заверил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Решение о проведении комплексной реставрации исторических зданий и благоустройства территории Дворца пионеров на Воробьевых горах было принято в 2022 году. Исторический ансамбль Дворца пионеров состоит из семи корпусов, их комплексную реставрацию не проводили ни разу в течение 60 лет эксплуатации. Несколько лет назад отремонтировали корпуса 4 и 5.

Согласно проекту, будут сохранены и отреставрированы корпуса 1, 2, 3, 6 и 7, а также театральный блок, планетарий, обсерватория, большой концертный, выставочный и большой гостиный залы. Эксперты восстановят оригинальное архитектурно-художественное оформление реставрируемых помещений и приспособят их под современное использование. Сейчас выполнено 75% работ.

Благоустройство прилегающей к Дворцу пионеров территории начали в апреле этого года. Специалисты благоустроят площадь Парадов, приведут в порядок амфитеатр, установят новые фонари, обустроят пешеходные дорожки, восстановят внешний облик перголы входной группы. На данный момент выполнено 65% работ.

Помимо этого, благоустраивается парк имени 40-летия ВЛКСМ. В нем планируют максимально сохранить планировку и исторический облик. Там заменят покрытие дорожек, отремонтируют заезд и парковку возле Большого московского цирка, часть народных троп станет частью общего пешеходного пространства. Работники приведут в порядок лестницы и подпорные стены, отреставрируют скульптуры. В настоящее время выполнено 50% работ.

16 марта 2023 года Собянин объявил о начале реконструкции Дворца пионеров. Мэр напомнил, что через его кружки и секции прошли тысячи юных жителей столицы, включая известных артистов, музыкантов, писателей, ученых и спортсменом. По его словам, в корпусах заменят двери, окна, витражное остекление и восстановят зенитные фонари.

Также специалисты начали реставрировать колокольню старообрядческого храма Святой Екатерины в Москве. Двухъярусная звонница была построена в 1915 году. В XIX – начале ХХ столетия на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской располагалось владение купцов Карасевых.

"Мой район. Навигатор": ремонта Московского дворца пионеров в столице