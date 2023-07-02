В Москве начали реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты начали работу по реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины в Москве. Об этом сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Начата реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать разрушенные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления", – уточнил Собянин.

Мэр напомнил, что двухъярусная звонница была построена в 1915 году. В XIX – начале ХХ столетия на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской располагалось владение купцов Карасевых. В особняке находился храм старообрядцев, затем он был перенесен в трехэтажный дом во дворе усадьбы, была пристроена колокольня.

Ранее сообщалось, что решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния экспертами, об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, решение о будущем иконы примут на расширенном совете реставраторов, на котором специалисты дадут оценки ее текущему состоянию.