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Москвичам рассказали, почему в Европе меняется отношение к религии

Москвичам рассказали, почему в Европе меняется отношение к религии

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В Брюсселе к базилике XX века намерены пристроить концертную площадку и ресторан. В США на территории храмов организовывают вечеринки.

Полиция Стокгольма пошла еще дальше и разрешила публично сжигать священные писания. В Европе считают все это проявлением демократии. Однако для подавляющего большинства верующих эти действия были и остаются не проявлением свободы, а попыткой унизить и оскорбить.

Почему это происходит? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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