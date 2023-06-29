Москвичам рассказали, почему в Европе меняется отношение к религии

В Брюсселе к базилике XX века намерены пристроить концертную площадку и ресторан. В США на территории храмов организовывают вечеринки.

Полиция Стокгольма пошла еще дальше и разрешила публично сжигать священные писания. В Европе считают все это проявлением демократии. Однако для подавляющего большинства верующих эти действия были и остаются не проявлением свободы, а попыткой унизить и оскорбить.

Почему это происходит? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.