Неизвестные пытались проникнуть в тюрьму во Франции, чтобы освободить заключенных – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Во французском Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить заключенных. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Figaro.

"Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками, прежде чем попытаться туда войти. Они были отброшены", ‒ указано в сообщении.

На месте происшествия дежурит полицейский спецназ.

Протесты во Франции вспыхнули после того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

Застреливший подростка полицейский впоследствии был помещен под стражу. Однако это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже вторую ночь подряд.

Граждане жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Правоохранители, в свою очередь, применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.



Более 2 тыс полицейских будут дежурить в пригородах Парижа после беспорядков