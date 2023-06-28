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Более 2 тыс полицейских будут дежурить в пригородах Парижа после беспорядков

Более 2 тыс полицейских будут дежурить в пригородах Парижа после беспорядков

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Более 2 тысяч полицейских будут дежурить 28 июня в пригородах Парижа после беспорядков. Во время акций протеста пострадали 24 силовика, заявили местные власти. Более 30 демонстрантов задержаны.

Началось все из-за убийства подростка. Он получил пулю в грудь из табельного оружия полицейского. Сообщается, что огонь открыли, потому что подросток не подчинился требованиям патруля и нажал на газ своего автомобиля вместо того, чтобы предъявить документы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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