Во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка – СМИ

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Беспорядки начались в парижском пригороде Нантер после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции. Об этом сообщает BFM TV.

Французская полиция во вторник, 27 июня, убила подростка, который отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в парижском пригороде Нантер. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против действий полиции.

С наступлением темноты группы людей в Нантере начали устраивать поджоги и разбивать автобусные остановки. В пригород отправили дополнительные наряды полиции, в том числе отряды спецреагирования.

Протестующие вступили в стычки с полицией и начали строить баррикады и забрасывать полицейских камнями и зажигательными смесями. В ответ полиция применила слезоточивый газ, и задержала как минимум 9 человек.

Беспорядки также начались и в других пригородах Парижа. Так, стычки с полицией происходят в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.

Ранее сообщалось, что во Франции 12 полицейских пострадали во время столкновений с экоактивистами. Люди вышли на митинг против строительства скоростной железной дороги в Италию.



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