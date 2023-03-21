В Париже задержали 142 участника акций протеста против пенсионной реформы – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

142 человека были задержаны в Париже в ходе демонстраций протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы Парижа, чтобы потребовать отмены пенсионной реформы. Протестанты ожидали результатов голосования по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы, которые не были поддержаны.

Участники акции начали жечь мусорные баки и вступать в стычки с полицией, забрасывая их петардами и бутылками. Французские правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, и отмену части специальных пенсионных режимов. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.

Позднее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте.

Стычки демонстрантов и полиции начались в Париже

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