Почти полмиллиона человек вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции

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По всей Франции около 480 тысяч человек продолжают принимать участие в протестах против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает BFM со ссылкой на МВД страны.

В противовес официальным данным местные профцентры насчитали примерно 1,7 миллиона участников акций, из них около 450 тысяч человек в Париже. Сообщается, что эти демонстрации продолжаются на протяжении восьми дней.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Ранее сообщалось, что сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Массовые демонстрации также прошли в Израиле. Участники протестов выступают против судебной реформы и правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на масштабные протесты, во Франции одобрили пенсионную реформу

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