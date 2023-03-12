На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения полиции с митингующими

Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Столкновения между правоохранительными органами и участниками акции протеста случились в центре Кишинева. Полиция преградила дорогу многотысячной толпе на главную площадь, сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, митингующие уперлись в полицию, однако некоторые участники акции предприняли попытку прорыва. Колонна скандирует "Долой диктатуру", "Долой Майю Санду". Корреспондент отметил, что после столкновений участники протеста смогли пройти к зданию парламента, резиденции президента и правительству.

Они начали требовать выхода руководителей Молдавии к ним. Возглавляющие людей депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель политсилы Марина Таубер стали вести переговоры с полицией.

До этого в Молдавии люди перекрыли дорогу. Полиция не пустила автобусы на акцию протеста в Кишинев. По информации оппозиции, транспорт с людьми задерживают во всех районах республики. В полиции объясняют, что так они сорвали организацию массовых беспорядков.

Ранее протестующие в Грузии выдвинули требование к правительству уйти в отставку. Протесты в Тбилиси начались после принятия в первом чтении закона об иноагентах. В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли столкновения участников акции с полицией.

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