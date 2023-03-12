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Новости

12 марта, 14:30

В мире

В Молдавии начали задерживать машины с потенциальными протестующими

В Молдавии начали задерживать машины с потенциальными протестующими

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Тысячи людей приняли участие в акции протеста в Праге

В Молдавии люди перекрыли дорогу, после того, как полиция не пустила автобусы на акцию протеста в Кишинев. Сегодня в столице запланирован антиправительственный митинг.

Как сообщают в оппозиции, транспорт с людьми задерживают во всех районах республики. В полиции объясняют, что так они сорвали организацию массовых беспорядков.

Между тем колонна людей отправилась из Бельц в Кишинев пешком. Им предстоит преодолеть 135 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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