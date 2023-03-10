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Сотни животных погибли из-за пожара на юго-востоке Австралии

Сотни животных погибли из-за пожара на юго-востоке Австралии

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Лесные пожары на юго-востоке Австралии разгораются все сильнее. В штате Южный Уэльс в огне погибли сотни животных, пострадали фермерские угодья. Кроме того, уничтожено несколько домов и хозяйственные постройки.

Пламя стремительно распространяется и угрожает сотням зданий. Площадь природных пожаров уже превысила 15 тысяч гектаров. В тушении задействовано 14 самолетов и сотни спасателей. Такая ситуация сложилась из-за погоды в Австралии – там сухо, ветрено и жарко.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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