Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай. Толчки также почувствовали в Ливане, Израиле, Египте и Сирии.

По мнению ученых из Стамбульского университета, это были не афтершоки, а самостоятельные землетрясения. Поэтому в ближайшее время в Турции ждут еще одну разрушительную волну.

Многие дома в Хатае, которые пережили предыдущие подземные толчки, в этот раз разрушились за считанные секунды. Спасатели начали разбирать завалы в поисках выживших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.