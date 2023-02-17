Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против атомной отрасли РФ

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Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против российской атомной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу гендиректората ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

По ее словам, несколько европейских государств выступили против включения атомной энергетики в десятый пакет санкций ЕС, поскольку они сильно зависимы от Росатома, поставок ядерного топлива и услуг компании по техобслуживанию АЭС.

Однако она добавила, что Еврокомиссия считает одной из своих приоритетных задач добиться снижения зависимости в атомной отрасли от России.

Ранее стало известно о том, что объемы экспорта российских продуктов и технологий атомной отрасли в 2022 году увеличились на 20%. Так, поставки ядерного топлива из Россию в Евросоюз достигли в прошлом году самого высокого уровня за последние три года.

Также сообщалось, что в Евросоюзе не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций из-за каучука. Некоторые страны, например Италия и Германия, сомневаются, что стоит вводить запрет на импорт российского каучука. В свою очередь, Польша выступила в поддержку принятия этой меры.

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