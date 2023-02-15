Россия увеличила экспорт ядерного топлива и технологий на 20% в 2022 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Объемы экспорта российских продуктов и технологий атомной отрасли в прошлом году увеличились на 20%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Поставки ядерного топлива из Россию в Евросоюз достигли в 2022 году самого высокого уровня за последние три года. Так, по подсчетам института, в декабре общий объем ядерного экспорта РФ составил 201,5 миллиона долларов. За три года этот месячный показатель экспорта не превышал 160 миллионов долларов. При этом в RUSI не учитываются поставки ядерного топлива в Иран.

Как напоминает издание, Евросоюз и Соединенные Штаты пока не вводили санкции против атомной отрасли РФ, так как Россия, в отличие от многих других стран, активно развивала ядерную энергетику и на сегодняшний день осталась одним из немногих поставщиков такого топлива.

5 февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли. Ограничительные меры коснулись 200 компаний и предприятий. В частности, под санкции подпали "Росатом" и его дочерние компании.

До этого Европарламент призвал государства ЕС быстрее одобрить десятый пакет санкций против РФ и запретить деятельность на рынке Евросоюза российским компаниям, в том числе "Лукойлу" и "Росатому".

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