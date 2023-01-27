Венгрия заблокирует санкции ЕС против ядерной энергетики РФ – Орбан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна заблокирует очередные антироссийские санкции, если они затронут ядерную энергетику РФ. По его словам, для Венгрии имеет большое значение то, какими будут цены на энергию.

"Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию", – цитирует его РИА Новости.

В начале января стало известно, что Евросоюз начал разработку десятого пакета санкций против России. В него, в частности, могут войти ограничения на поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро.

Позже сообщалось, что Польша и Литва предложили включить в новый перечень рестрикций ядерный сектор. Также, по мнению руководств этих стран, должен быть расширен список российских банков, которые не могут пользоваться системой SWIFT.



Отмены антироссийских санкций потребовали жители Вены

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