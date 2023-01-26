Санкции в отношении российской атомной отрасли обернутся против стран Запада – СМИ

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Санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом. Такое мнение высказал колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво.

Колумнист отмечает, что атомная отрасль России, это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана. Он напомнил, что в атомной отрасли в РФ заняты порядка 250 тысяч сотрудников, и Россия является крупнейшим экспортером урана.

Браво также ссылается на оценки экспертов, которые показывают, что Россия обладает 42% мировых мощностей по переработке урана. По его словам, по всему миру строятся АЭС с участием России и приводит в пример проекты в Турции, Белоруссии, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае и Египте.

По мнению журналиста, в 2022 году Франция значительно увеличила закупки урана у РФ и, в случае введения санкций против российской атомной отрасли, неизвестно, хватит ли Парижу топлива для собственных АЭС.

"Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран", – резюмирует колумнист.

Ранее сообщалось, что Польша и Литва хотят включить в 10-й пакет антироссийских санкций ядерный сектор. По данным СМИ, Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

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