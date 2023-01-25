Эксперт объяснил, сможет ли зеленая энергетика в Европе заменить нефть и газ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович рассказал, сможет ли зеленая энергетика в Европе заменить традиционную. Его слова передает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению специалиста, в настоящее время работать исключительно на солнечной, ветряной и другой подобной энергетике проблематично, поскольку они прерывисты и эффективны только при определенных погодных условиях.

"В Великобритании ветровая генерация в определенные дни может давать до половины всей электроэнергии. А бывают дни, когда она дает всего лишь несколько процентов, потому что ветер не дует", – отмечает Митрохович.

Он утверждает, что результат – лишь элемент везения и пока никто не способен дать гарантий в данном направлении.

Также эксперт напомнил, что некоторые страны ЕС пытаются возродить атомную энергетику, которую ранее собирались закрыть. Митрохович отмечает, что это является предметом спора европейских стран. Некоторые из них поддерживают данное закрытие, в то время как другие выступают против этого.

Он подчеркнул, что в 2022 году также было установлено, какие источники энергии отвечают устойчивому развитию, а какие – нет.

"Атомная энергетика была включена в список тех источников энергии, которые отвечают устойчивому развитию. То есть, в принципе, команда Франции победила, но это не значит, что теперь все в Европе убеждены, что нужно идти по французскому пути", – заключил эксперт.

Ранее в издании The Hill сообщили, что Европу ожидает "смертельная зима" из-за приверженности континента зеленой энергетике. По словам журналистки Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

Она указывает, что ежегодно порядка 200 тысяч человек по всей Европе становятся жертвами "избыточной зимней смертности", а холодная погода и резкое снижение отопительных мощностей могут увеличить данный показатель в шесть раз.

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