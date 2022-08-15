США сделали Европу жертвой украинского конфликта – СМИ

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Фото: depositphotos/JaneUK
Европа страдает от последствий украинского кризиса из-за действий Соединенных Штатов, что может привести к ухудшению отношений между Брюсселем и Вашингтоном, считает китайский журналист Сюэ Лю.
В своей статье для издания Global Times он подчеркнул, что ЕС приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а экономики ключевых европейских государств вступают в стадию рецессии. Именно по этой причине, считает обозреватель, Евросоюз стал сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и КНР.
"При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников", – написал он.
Лю убежден, что страны ЕС не будут жертвовать собственными интересами для того, чтобы сохранить систему альянса с Вашингтоном. Журналист также указал, что Россия для Европы является соседом, которого нельзя игнорировать, а Китай – важнейший рынок сбыта.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины. В публикации также утверждалось, что в ближайшие месяцы странам Евросоюза, скорее всего, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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