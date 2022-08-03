В ФРГ рассказали о единственном способе избежать энергетической катастрофы

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Германия должна отказаться от санкций против России во избежание катастрофы в сфере энергетики, сообщает издание Freie Welt
"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока – 2" не должен быть табу", – заявил лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.
Политик также подверг критике план немецких властей по распределению газа. Он подчеркнул невозможность перекладывания затрат газовых концернов на обычных потребителей.
Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался в поддержку запуска газопровода "Северный поток – 2". По его словам, при работе обоих газопроводов "Северный поток" исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.
В конце февраля правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Об этом объявила глава немецкого МИД Аннелена Бербок.
Впоследствии министерство финансов США ввело санкции против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Все операции с компанией было предписано завершить до 2 марта 2022 года.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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