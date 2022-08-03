Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за запуск газопровода "Северный поток – 2"

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался в поддержку запуска газопровода "Северный поток – 2", сообщает ТАСС.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", – заявил экс-канцлер на фоне проблемной ситуацией с энергоснабжением Германии.

По словам Шредера, при работе обоих газопроводов "Северный поток" исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.

Ранее с аналогичным мнением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. Он заявил, что не имеет значения, по какому трубопроводу в Германию поставляется газ, поэтому счел ситуацию с "Северным потоком – 2" символической.

В конце февраля правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Об этом объявила глава немецкого МИД Аннелена Бербок.

Впоследствии министерство финансов США ввело санкции против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Все операции с компанией было предписано завершить до 2 марта 2022 года.

